Путин встретится с Токаевым в Сочи
Президент России Владимир Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Источники РИА Новости в Кремле 18 августа сообщили, что завтра глава России Владимир Путин встретится с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым.
Темой беседы будут вопросы стратегического партнерства и сотрудничества. Данная встреча станет продолжением диалога президентов двух стран по развитию двухсторонних отношений.
Будут обсуждены проблемы двустороннего сотрудничества в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств, где Казахстан в 2022 году является председателем.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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