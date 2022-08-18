Путин встретится с Токаевым в Сочи

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Источники РИА Новости в Кремле 18 августа сообщили, что завтра глава России Владимир Путин встретится с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

Темой беседы будут вопросы стратегического партнерства и сотрудничества. Данная встреча станет продолжением диалога президентов двух стран по развитию двухсторонних отношений.

Будут обсуждены проблемы двустороннего сотрудничества в рамках интеграционных объединений, включая Содружество Независимых Государств, где Казахстан в 2022 году является председателем.