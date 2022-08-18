Это Долина: музыкальный критик объяснил, какую из российских певиц считает лучшей

Евгений Бабичев уверен, что равных в стране по вокальным данным и артистичности у народной артистки России нет.

Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, какую из российских певиц он считает лучшей.

Как сообщает МК, по мнению критика, равных на просторах страны нет народной артистке России Ларисе Долиной.

Он отметил, что она сумела "красиво и мощно исполнить Гимн Российской Федерации". Бабичев подчеркнул, что это - "школа, природа, опыт".

Ранее критик назвал имена артистов, способных исполнить гимн России.

По его мнению, в этот список входят Анна Asti и Zivert, Пелагея, а также - победитель "Голоса" Сергей Волчков и певец SHAMAN.