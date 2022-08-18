Китай потребовал от США разорвать все официальные связи с Тайванем

Министерство иностранных дел КНР потребовало от Вашингтона завершить переговоры с Тайванем по торговому соглашению.

Пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь 18 августа сказал на брифинге, что китайское руководство требует США прервать любые официальные контакты с Тайванем.

В том числе должны быть закончены переговоры по официальному торгово-экономическому соглашению между Вашингтоном и Тайбэем, о котором говорила конгрессвумен Нэнси Пелоси.

Ранее 17 августа торговый представитель США сообщил, что Вашингтон и Тайбэй договорились осенью начать торговые переговоры в рамках Американо-тайваньской инициативы по торговле XXI века.

Вэньбинь добавил, что Китай в мире один, а Тайвань должен быть его частью.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

 





 

 

 

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