Путин провел телефонный разговор с президентом Индонезии

Владимир Путин осуществил телефонные переговоры с президентом Индонезии Видодо.

В процессе телефонной беседы президенты двух стран поговорили о вопросах международной продовольственной безопасности, международных отношениях, а также осуществлению транспортировки G-20 на саммит на Бали.

Владимир Путин предоставил информацию президенту Индонезии, что Россия укрепляет взаимоотношения с Турцией и ООН, а также помогает стабилизации таких рынков как продукты и удобрений.

Также российский лидер поздравил Видодо с Днем независимости Индонезии, который состоялся вчера, 17 августа.