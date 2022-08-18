Путин провел телефонный разговор с президентом Индонезии
Владимир Путин осуществил телефонные переговоры с президентом Индонезии Видодо.
В процессе телефонной беседы президенты двух стран поговорили о вопросах международной продовольственной безопасности, международных отношениях, а также осуществлению транспортировки G-20 на саммит на Бали.
Владимир Путин предоставил информацию президенту Индонезии, что Россия укрепляет взаимоотношения с Турцией и ООН, а также помогает стабилизации таких рынков как продукты и удобрений.
Также российский лидер поздравил Видодо с Днем независимости Индонезии, который состоялся вчера, 17 августа.
Опубликовано: Силивончик Алина
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