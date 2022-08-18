Путин провел телефонный разговор с президентом Индонезии

Владимир Путин осуществил телефонные переговоры с президентом Индонезии Видодо.

В процессе телефонной беседы президенты двух стран поговорили о вопросах международной продовольственной безопасности, международных отношениях, а также осуществлению транспортировки G-20 на саммит на Бали.

Владимир Путин предоставил информацию президенту Индонезии, что Россия укрепляет взаимоотношения с Турцией и ООН, а также помогает стабилизации таких рынков как продукты и удобрений.

Также российский лидер поздравил Видодо с Днем независимости Индонезии, который состоялся вчера, 17 августа.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 