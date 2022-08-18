Daily Mail перечислил страны для выживания после ядерной войны

По рассуждениям политиков, из-за резкого обострения отношений между США, РФ и Китаем, есть большая вероятность того, что мир стоит в центре глобальной ядерной войны. Какие же страны смогут выжить после такой катастрофы?

Поэтому на этот случай будет полезно знать, какие нации и страны могут остаться в живых, т.к. ядерная катастрофа не так сильно зацепит их.

Эксперты сошлись в единой решении, что одними из самых безопасных стран, на случай ядерной войны будут Аргентина и Австралия. А все потому, что данные страны выращивают в достаточном количестве сельскохозяйственные культуры в больших количествах.

По информации обозревателя Nature Food, атака 100 ядерными бомбами может лишить жизни 5 млрд человек, т.к. они умрут от голода.