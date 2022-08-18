CNN Turk: Эрдоган предложит Зеленскому провести прямые переговоры с Путиным

Во Львове Эрдоган планирует призвать Зеленского провести прямые переговоры с Путиным по вопросам согласования «дорожной карты» на Украине.

В четверг, 18 августа 2022 года, ряд турецких СМИ сообщили о том, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе своей рабочей поездки во Львов намерен обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским возможность проведения личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно информации CNN Turk, на возможной встрече Зеленского и Путина может быть принята «дорожная карта», способствующая урегулированию ситуации на Украине посредством прекращения военных действий.