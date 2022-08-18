Ким Чен Ын выбрал сотрудничество с Россией вместо США

По политической картине ясно, что Ким Чен Ын отдает больше предпочтение России, чем США. Почему он предпочитает дружбу с Путиным, чем с Трампом или Байденом?

История зарождающегося броманса между Кимом и Путиным прямо здесь, в выражениях взаимного обожания по случаю “Дня освобождения”, 15 августа, в ознаменование капитуляции Японии во Второй мировой войне. Ким пожелал Путину “крепкого здоровья и больших успехов в его ответственной работе по защите суверенитета и интересов страны”.

И Путин в тот же день пообещал “общими усилиями расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения”.

Обмен мнениями стал кульминацией отношений, в которых Ким предложил полную поддержку путинской войне на Украине — и, возможно, посылает северокорейских солдат и рабочих, в то время как русские, похоже, неохотно ведут то, что выглядит как долгая, изнуряющая борьба.

Их встреча в российском дальневосточном портовом городе в апреле 2019 года, закрепила отношения, в которых вторжение России в Украину предоставило Киму идеальную возможность для развития связь. Все, что ему нужно было сделать, это пообещать неограниченную поддержку в войне России против украинских сил, поддерживаемых их общим врагом, Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.