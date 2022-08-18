Путин намерен встретиться с президентом Казахстана Токаевым 19 августа

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Казахстана Касымом Джомартом Токаевым в Сочи в пятницу, 19 августа.

Данную информацию предоставила пресс-служба Кремля. Лидеры России Казахстана должны рассмотреть важные вопросы по поводу дальнейших взаимоотношений, налаживания новых путей стратегического развития продовольственных и технических сторон.

Оба президента намерены на продолжительные партнерские соглашения, поэтому данная встреча является очень важной для обеих сторон.

Также будет ставиться вопрос о двустороннем сотрудничестве исходя их интеграционных объединений.