Путин намерен встретиться с президентом Казахстана Токаевым 19 августа
Президент России Владимир Путин встретится с президентом Казахстана Касымом Джомартом Токаевым в Сочи в пятницу, 19 августа.
Данную информацию предоставила пресс-служба Кремля. Лидеры России Казахстана должны рассмотреть важные вопросы по поводу дальнейших взаимоотношений, налаживания новых путей стратегического развития продовольственных и технических сторон.
Оба президента намерены на продолжительные партнерские соглашения, поэтому данная встреча является очень важной для обеих сторон.
Также будет ставиться вопрос о двустороннем сотрудничестве исходя их интеграционных объединений.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Politico: Евросоюз впервые не дал никаких военных обещаний Украине
Reactor: Светлаков поделился творческими планами на ближайшее будущее
Gazeta Polska: Германия хочет отнять территории у Польши
Тайип Эрдоган прибыл с рабочим визитом во Львов
МИД Китая: 85 процентов населения мира не ввели санкции против России