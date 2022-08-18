Европейский союз обсудит вопрос выдачи виз для граждан России

Еврокомиссия заявила, что главы МИД стран-участниц Евросоюза обсудят вопрос выдачи виз россиянам на встрече в Праге.

В четверг, 18 августа 2022 года, пресс-служба Европейской комиссии сообщила, что на предстоящей неформальной встрече министров иностранных дел стран-участниц ЕС 31 августа в Праге, планируется рассмотрение визового вопроса в отношении граждан России.

Согласно предварительным данным ЕК, европейские страны не планируют полностью прекращать выдачу шенгена для граждан РФ, позволив им получать гуманитарные визы, невзирая на постоянные призывы Зеленского запретить всем россиянам въезжать в западные страны.