Израиль закрывает палестинские организации, которые он назвал террористическими

Израиль провел обыски в офисах нескольких палестинских правозащитных групп, которые он причислил к террористическим организациям, опечатав входные двери и оставив объявления о том, что они закрыты, сообщили группы в четверг, 18 августа.

Израиль утверждает, что некоторые из этих группировок были связаны с воинствующим Народным фронтом освобождения Палестины, светским левым движением, имеющим политическую партию, а также вооруженное крыло, которое совершало смертоносные нападения на израильтян. Эти группы отрицают претензии Израиля.

Правозащитники описали действия Израиля против этих групп как часть продолжающихся десятилетиями репрессий против политических активистов на оккупированных территориях.

В июле девять государств - членов ЕС заявили, что Израиль не подтвердил свои обвинения и что они продолжат работать с целевыми группами.