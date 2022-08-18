Наводнение на западе Китая: 16 погибших, 18 пропавших без вести

Внезапный ливень на западе Китая вызвал оползень, который изменил русло реки и вызвал наводнение, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек и еще 18 пропали без вести, сообщили в четверг государственные СМИ Китая.

Спасатели, которые ранее сообщили о 36 пропавших без вести, обнаружили 18 из них к началу дня, сообщила государственная телекомпания CCTV в онлайн-обновлении.

По данным CCTV, в результате стихийного бедствия, произошедшего в среду вечером, пострадали более 6000 человек в шести деревнях провинции Цинхай.

Власти по чрезвычайным ситуациям описали внезапное наводнение в уезде Датун провинции Цинхай как “горный поток”.

Такие ливни обычно возникают в результате сильных шквалов в горных районах. Вода, стекающая с горы, может превратить овраги или ручьи в бурлящие реки, заставая людей врасплох.