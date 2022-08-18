Турция заявила что Швеция и Финляндия не выполнили условие для вступления в НАТО

Швеция и Финляндия так стремились вступить в НАТО, но так и не выполнили тех обещаний, которые давали Турции.

Сегодня турецкие власти сказали категорическое нет на выдачу разрешения вступление в альянс.

Страны так и не выдали Турции террористов, которые относятся к рабочей партии Курдистана. Это требование было ключевым для Швеции и Финляндии перед встпулением в Североатлантический альянс.

Сеейчас турецкие власти сказали, что стороны не достигли никаких улучшений по данному вопросу, поэтому если запрос так и не был удовлетворен, разрешения вступления в альянс не будет.

Такой ответ конечно поставил страны в тупик, но таким образом страны должны принять альтернативное решение.