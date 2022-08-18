Spiegel: План Словакии продать Украине истребители раскалывает нацию
Только половина респондентов, участвовавших в опросе в Словакии, поддерживают продажу страной своего парка истребителей, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.
Ярослав Надь, министр обороны Словакии, хочет осенью передать стране парк МИГ-29 за 300 миллионов евро.
"Российская пропаганда делает все возможное, чтобы изменить отношение населения к прекращению или блокированию дальнейшей передачи военной техники Украине, но это правительство, безусловно, решило продолжать в том же духе, потому что нам нужно помогать украинцам - они этого заслуживают - и мы очень хорошо понимаем, что означает оккупация", - сказал он. сказал.
Другой опрос GLOBSEC показал, что, хотя 62% респондентов воспринимают Россию как угрозу, 37% по-прежнему считают Москву одним из важнейших стратегических партнеров Словакии.
Опубликовано: Силивончик Алина
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