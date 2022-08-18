Латвия может уволить с мест работы всех белорусов и россиян

Правительство Латвии может принять решение об увольнении всех белорусов и россиян.

Министерство внутренних дел Латвии приняло решение внести изменения в законодательство об эмиграции.

Это может затронут тех, кто не имеет статуса постоянного проживающего в Евросоюзе или временного вида на жительство.

Также это не коснется тех, кто долго проживает в Латвии, находится в стране по гуманитарным причинам или же имеет родственников в Латвии.

При этом продление ВНЖ граждан Беларуси и Росси будет остановлено до 30 июня 2023 года. Это не коснется студентов, а также тех, кто хочет работать в Латвии после учебы.