Латвия может уволить с мест работы всех белорусов и россиян
Правительство Латвии может принять решение об увольнении всех белорусов и россиян.
Министерство внутренних дел Латвии приняло решение внести изменения в законодательство об эмиграции.
Это может затронут тех, кто не имеет статуса постоянного проживающего в Евросоюзе или временного вида на жительство.
Также это не коснется тех, кто долго проживает в Латвии, находится в стране по гуманитарным причинам или же имеет родственников в Латвии.
При этом продление ВНЖ граждан Беларуси и Росси будет остановлено до 30 июня 2023 года. Это не коснется студентов, а также тех, кто хочет работать в Латвии после учебы.
Опубликовано: Николай Скира
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