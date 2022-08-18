ФАН: Кудрявцева борется с чувством тревоги, прибегая к вредным привычкам
Популярная ведущая телевидения России Лера Кудрявцева признаётся, что справиться с тревогой, которая не покидает её последнее время, помогают вредные привычки.
Известная отечественная телеведущая и актриса Лера Кудрявцева призналась, что в последнее время не может избавиться от чувства тревоги, которое мешает полноценно жить.
В своем Телегараме звезда экрана рассказала, что её не покидает ощущение, будто бы знаменитость стоит на берегу океана и курит сигарету, ожидая, что вот-вот её накроет с головой огромная волна.
Кудрявцева написала: "Бежать смысла нет".
Селебрити призналась, что бороться с трудностями, которые готовит жизнь, ей помогает вредная привычка - курение. Она выразилась, что лишь "стряхивает пепел и затягивается снова".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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