МИД Украины обвинили телеканал Deutsche Welle* в публикации пророссийских материалов
Украина пожаловалась на немецкий телеканал Deutsche Welle* в ротации пророссийских материалов.
Такой информацией поделился Олег Николенко, который является пресс-секретарем МИД Украины.
К своему возмущению политик добавил, что Германия обязана немедленно исправить эту оплошность, если и дальше хочет поддерживать отношения с Украиной.
В качестве доказательств украинский политик предоставил такие высказывания в публикациях как “Одна ошибка украинских защитников может вызвать ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции” или “Запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить президента России Владимира Путина”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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