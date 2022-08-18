МИД Украины обвинили телеканал Deutsche Welle* в публикации пророссийских материалов

Украина пожаловалась на немецкий телеканал Deutsche Welle* в ротации пророссийских материалов.

Такой информацией поделился Олег Николенко, который является пресс-секретарем МИД Украины.

К своему возмущению политик добавил, что Германия обязана немедленно исправить эту оплошность, если и дальше хочет поддерживать отношения с Украиной.

В качестве доказательств украинский политик предоставил такие высказывания в публикациях как “Одна ошибка украинских защитников может вызвать ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции” или “Запрет на въезд россиян на Запад не поможет победить президента России Владимира Путина”.