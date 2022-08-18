Эксперты рассказали, полезен ли картофель для диабетиков

Как показали эксперименты, если есть картофель умеренно, он даже позволяет контролировать уровень сахара.

Картофель для диабетиков – продукт спорный. Причина тому - высокий гликемический индекс, который показывает, насколько быстро усваиваются углеводы и растет уровень сахара, сообщает сайт Живая еда.

У картофеля гликемический индекс составляет от 50 до 95 из ста возможных - в зависимости от вида термической обработки, а также продуктами, с которым его сочетают.

Ученые из университета Торонто в Канаде подсчитали, что ГИ картофельного пюре вообще равен 108. Но, если добавить к нему масло и свежий огурец, он падает до 71.

Куриная грудка понижает ГИ до 64-х. Специалисты при этом подчеркнули, что питательные свойства картофеля позволяют долго не испытывать чувство голода.

И это не все. Как показали эксперименты, если есть картофель умеренно, он позволяет контролировать уровень сахара. Все дело в том, что в картофеле есть устойчивый крахмал, не расщепляющийся ферментами поджелудочной железы, а обрабатываемый бактериями в кишечнике.

Научно доказано: уровень сахара в крови при наличии блюд с устойчивым крахмалом снижается.

К слову, "нарастить" полезный крахмал в картошке можно самостоятельно: для этого нужно отварные клубни оставить в холодильнике на ночь. А на следующий день - съесть их холодными, порезав в салат.