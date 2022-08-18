22 млрд рублей субсидировала Москва для поддержки импортозамещающих производств и других предприятий

Деньги были выданы в течение пяти месяцев этого года. По словам мэра, выплаты получили детские центры, заведения общепита, импортозамещающие произвоства и прочие столичные предприятия.

В условиях наложенных санкций Москва решила помочь предпринимателям малого и среднего звена, работающих на замещение импорта и создающих новые рабочие места.

Сергей Собянин, мэр столицы:

"За почти полгода город выделил на помощь малому и среднему бизнесу около 22 млрд рублей. Среди получателей городских грантов и льготных кредитов производители продуктов питания и одежды, научно-исследовательские компании, медицинские учреждения, детские центры и так далее"

Меры поддержки были разработаны и запущены в кратчайшие сроки - понадобилось всего несколько недель.

Объем нынешней помощи превысил уровень 2020 года, тогда в пик разгула пандемии владельцы частного бизнеса получили 15,6 млрд руб.

Предпринимателям Москвы сегодня доступна программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.

Компании имеют возможность получить кредит до 50 млн руб. по ставке до 9% годовых.

Займами уже воспользовались более чем три тысячи предприятий, а полный объем выдач составил свыше 51 млрд руб.

Кроме того, сегодня владельцы малого и среднего бизнеса могут получить гранты на создание новых заведений общественного питания.

Сумма субсидии колеблется от 1 до 5 млн руб. По последним данным одобрено 466 заявок на сумму 1 млрд руб.

Столичные власти не только финансируют развитие бизнеса в городе, но и способствуют поиску новых деловых партнеров и привлечению инвестиций в предприятия Москвы.

Так, российским технологическим компаниям предоставляется возможность поучаствовать в проекте "Московский акселератор".

Программа будет запущена 5 сентября, подать заявки на участие предприниматели могут до конца августа на сайте Агентства инноваций Москвы.