Washington Examiner: Индия пошла наперекор всем ради партнерства с Россией
Журналист Том Роган специально для обозревателя Washington Examiner выразил мнение о заинтересованности индийских властей сотрудничать с Россией, он даже назвал это “странным уважением”.
Нью-Дели, настолько старается занимать нейтральную сторону в отношениях с Москвой, что это становится странным с учетом, как к ней относятся многие другие страны с развитыми институтами демократии.
“Если посмотреть на такое странное уважение Индии к России, можно предположить, что они она все таки видит совместное партнерство.
Индия не стала прислушиваться к многим странам и пошла своим путем
Опубликовано: Силивончик Алина
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