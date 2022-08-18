Washington Examiner: Индия пошла наперекор всем ради партнерства с Россией

Журналист Том Роган специально для обозревателя Washington Examiner выразил мнение о заинтересованности индийских властей сотрудничать с Россией, он даже назвал это “странным уважением”.

Нью-Дели, настолько старается занимать нейтральную сторону в отношениях с Москвой, что это становится странным с учетом, как к ней относятся многие другие страны с развитыми институтами демократии.

“Если посмотреть на такое странное уважение Индии к России, можно предположить, что они она все таки видит совместное партнерство.

Индия не стала прислушиваться к многим странам и пошла своим путем

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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