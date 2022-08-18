По дороге в Россию стоимость афганского героина увеличивается в 70 раз

На границе Афганистана с Таджикистаном килограмм чистого героина стоит порядка 1000-2000 долларов США. Достигнув России цена возрастает до 70000

Героин из Афганистана, предназначенный для сбыта в России, при прохождении через границы среднеазиатских стран дорожает более чем в 70 раз.

Наркокурьеры в России реализуют наркотик по оптовым ценам от 70000 долларов за килограмм. А розничная цена возрастает до 130 долларов за грамм.

В самом Афганистане цена колеблется в районе 1000 долларов. После пересечения границы в районе реки Пянж в Таджикистане стоимость возрастает до 2000.

В Душанбе достигает 5000 за кило. В Ферганской долине (Узбекистан) цена достигает уже 30000 тысяч.

И в конце цепочки - оптовые покупатели из России, которые берут героин по 70000 долларов за тот же килограмм.

На российские улицы наркотик попадает обычно в разбавленном виде, для чего используются стиральный порошок, лактоза, обычная мука. При этом цена стартует от 100 долларов за грамм.