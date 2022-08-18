Пласидо Доминго заподозрили в связях с секс-торговцами Аргентины

Подозрение на 81-летнего оперного исполнителя пало из-за записи телефонного звонка, где он через преступную сеть назначает встречу женщине.

Аргентинская полиция подозревает оперного певца Пласидо Доминго в том, что у него есть общие дела с представителями банды секс-торговцев в Буэнос-Айресе, сообщает Сплетник.ру.

81-летнего артиста заподозрили в этом из-за записи телефонного звонка, где он назначает встречу женщине по имени Мэнди с целью сексуального контакта - через предполагаемую преступную сеть.

Голос следователями опознан как принадлежащий Доминго. В другом отрывке записанного текста слышно, как Мэнди обращается к предполагаемому лидеру преступной группировки Хуану Перковичу с просьбой отпраздновать то, что она сумела договориться с человеком по имени Пласидо.

Как сообщают аргентинские СМИ, полиция на прошлой неделе провела свыше 50 рейдов против BA Group, в результате которых были арестованы 19 человек.

Группировка использовала школу йоги в Буэнос-Айресе в качестве прикрытия для торговли людьми для сексуальной эксплуатации. По данным местных СМИ, властями были конфискованы 37 объектов недвижимости и 13 автомобилей. Банду обвиняют в причастности и ко многим другим преступным операциям,

Представители Доминго новые обвинения пока не комментировали. Сплетник.ру напоминает, что Пласидо Доминго покинул пост директора оперы Лос-Анджелеса в 2019-м - после того, как свыше двадцати женщин обвинили его в сексуальных домагательствах.

Оперный певец также был вынужден покинуть и Метрополитен-оперу. Вашингтонская опера, которую он возглавлял в 1996-2011 годах, тоже дистанцировалась от певца.

При этом Доминго продолжил свои выступления за пределами США. В апреле нынешнего года он выступил в Буэнос-Айресе - на благотворительном концерте в помощь Украине.