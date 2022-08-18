Daily Mail: Питт и Джоли устроили пьяную драку на борту самолёта

Голивудские знаменитости Анджелина Джоли и Брэд Питт устроили пьяные разборки прямо на борту самолёта.

Звёзды Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли подрались непосредственно на борту авиалайнера.

Известное издание "Daily Mail" опубликовало новые детали конфликта американских селебритис, который длится много лет. Оказалось, что во время скандала прямо в самолете в 2016 году оба актера находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее было известно, что только Питт употреблял алкоголь перед инцидентом, когда подрался с бывшей женой. Позднее появились сведения, что 47-летняя Джоли также находилась в нетрезвом состоянии.

Кроме того, известная во всём мире актриса оказывала активное сопротивление экс-возлюбленному, оставив Питту несколько царапин как следы от своих ногтей.