США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM

Business Insider сообщает о том, Пентагон поставляет ВСУ противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM

Один из ведущих мировых новостных агентств Business Insider сообщает, что Соединённые Штаты поставляют Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

AGM-88 HARM - способна самостоятельно обнаруживать и поражать радиолокационные средства даже в выключенном состоянии на дальности до 150 км. Активно применялось армией США в Югославии и Ираке.

В Business Insider предположили, что наличие этого типа вооружений существенно не повлияет на ситуацию на фронте. Российская армия "быстро адаптируется" к новым условиям, отметили в издании.