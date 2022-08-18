США поставляют Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM
Business Insider сообщает о том, Пентагон поставляет ВСУ противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM
Один из ведущих мировых новостных агентств Business Insider сообщает, что Соединённые Штаты поставляют Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.
AGM-88 HARM - способна самостоятельно обнаруживать и поражать радиолокационные средства даже в выключенном состоянии на дальности до 150 км. Активно применялось армией США в Югославии и Ираке.
В Business Insider предположили, что наличие этого типа вооружений существенно не повлияет на ситуацию на фронте. Российская армия "быстро адаптируется" к новым условиям, отметили в издании.
Опубликовано: Максим Алексеев
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