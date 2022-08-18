Экс-подруга Илона Маска, певица Граймс, хочет сделать «эльфийские» уши

Миллиардеру и отцу их общих детей такая идея не понравилась, он предостерег, что минусов у такой операции больше, чем плюсов.

Илон Маск пообщался в соцсетях с бывшей возлюбленной Граймс. Певица поделилась планами о пластической операции по изменению формы ушей на "эльфийскую", сообщает Сплетник.ру.

Но ее пока останавливает то, что могут быть неприятные последствия: вдруг хрящик будет срастаться слишком долго, и это помешает ее музыкальной карьере. Она попросила людей, переживших такой опыт, откликнуться и поделиться своими ощущениями после подобной операции.

Как напоминает издание, ранее Граймс провела экспериментальную операцию на глазах, в ходе которой верхняя пленка глазного яблока была заменена оранжевым полимером. Благодаря этому девушка перестала отличать оттенки синего цвета - он, по словам певицы, вызывал у нее депрессию.

Илону Маску идея бывшей возлюбленной изменить форму ушей, вероятно, не глянулась. Миллиардер написал Граймс, что "недостатков у этой операции намного больше, нежели преимуществ".

Граймс и Илон Маск разошлись в 2021-м году. После расставания у пары появился второй ребенок, которого родила суррогатная мать. Девочка получила имя Экса Дарк Сидерель. Старшего сына миллиардера и певицы зовут X Æ A-12, его Граймс рожала сама.