Огненный торнадо в виде лесного пожара в Алжире унес 38 человек
Алжирские пожарные в четверг боролись с чередой пожаров, вызванных засухой и сильной жарой, которые унесли жизни по меньшей мере 38 человек и оставили после себя разрушения.
Согласно многочисленным источникам, включая местных журналистов и пожарную службу, по меньшей мере 38 человек погибли, в основном в районе Эль-Тарф недалеко от восточной границы Алжира с Тунисом, где стояла жара в 48 градусов по Цельсию.
По данным различных алжирских СМИ, еще по меньшей мере 200 человек получили ожоги или проблемы с дыханием из-за дыма.
Журналист из Эль-Тарфа описал "сцены опустошения" по дороге в Эль-Калу на крайнем северо-востоке страны.
Аттракционы почернели от огня в парке дикой природы недалеко от алжирского города Эль-Кала, где, по сообщениям, по меньшей мере 12 человек сгорели заживо, пытаясь спастись от огня
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ направило истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Калининградскую область
Создатели голливудской "Иронии судьбы" выпустили первый трейлер фильма
Зеленский снимет Залужного с поста главнокомандующего ВСУ для избежания конкуренции
МИД РФ назвал условие применения Россией ядерного оружия на Украине
Gazeta Polska: Германия хочет отнять территории у Польши