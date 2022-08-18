Огненный торнадо в виде лесного пожара в Алжире унес 38 человек

Алжирские пожарные в четверг боролись с чередой пожаров, вызванных засухой и сильной жарой, которые унесли жизни по меньшей мере 38 человек и оставили после себя разрушения.

Согласно многочисленным источникам, включая местных журналистов и пожарную службу, по меньшей мере 38 человек погибли, в основном в районе Эль-Тарф недалеко от восточной границы Алжира с Тунисом, где стояла жара в 48 градусов по Цельсию.

По данным различных алжирских СМИ, еще по меньшей мере 200 человек получили ожоги или проблемы с дыханием из-за дыма.

Журналист из Эль-Тарфа описал "сцены опустошения" по дороге в Эль-Калу на крайнем северо-востоке страны.

Аттракционы почернели от огня в парке дикой природы недалеко от алжирского города Эль-Кала, где, по сообщениям, по меньшей мере 12 человек сгорели заживо, пытаясь спастись от огня