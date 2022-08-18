Россия размещает гиперзвуковые ракеты в своем прибалтийском эксклаве
Российские военные заявили в четверг, что они разместили военные самолеты, вооруженные самыми современными гиперзвуковыми ракетами, в Калининградской области страны.
Это происходит на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом из-за действий Москвы на Украине.
Российские ракеты, запущенные против Украины из Белгородской области России, были замечены на рассвете в Харькове, Украина, рано утром в четверг, 18 августа 2022 года.
Министерство заявило, что военные самолеты будут приведены в круглосуточную боевую готовность.
На видео, опубликованном Министерством обороны, видно, как истребители прибывают на базу, но не несут ракет, которые, по-видимому, были доставлены отдельно.
Москва резко раскритиковала поставки западного оружия на Украину, обвинив США и их союзников в разжигании конфликта.
Российские военные утверждают, что "Кинжал" имеет дальность полета до 2000 километров (около 1250 миль) и летит со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, что затрудняет его перехват. Россия использовала это оружие для нанесения ударов по нескольким целям на Украине.
Опубликовано: Силивончик Алина
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