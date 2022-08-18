Ученые уточнили, какова оптимальная норма кофе в день

Как показали исследования, у любителей кофе риск преждевременной смерти на 20-30 процентов ниже, чем у тех, кто этот напиток не употребляет.

Учёные Южного медуниверситета Китая после ряда исследований пришли к выводу, что поклонники кофе живут дольше, чем те, кто этот напиток не употребляет.

Эксперты проанализировали данные свыше 170 тысяч британцев. И установили, что среди тех, кто на протяжении 7 лет пил кофе ежедневно, риск преждевременной смерти оказался на 20-30 процентов ниже по сравнению с теми, кто не делал этого, сообщает Еda.show.

Исследователи, кроме того, выяснили: на результат тип кофе не влияет. Одинаково хорошо работают как растворимый кофе, так и молотый, и даже без кофеина.

Добавление небольшого количества сахара тоже ничего не портит. В каждом из вариантов напитка много природных антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждения.

Поклонники такого напитка реже болеют диабетом второго типа, а также болезнями Паркинсона либо Альцгеймера. Однако во всем нужна мера: оптимальная норма кофе в день - 3-5 чашек.