Лукашенко рассказал о своём сне, который скоро станет вещим
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что во сне увидел итоговую цифру намолота зерна в стране.
В четверг, 18 августа 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе своей рабочей поездки в Гродненскую области рассказал о своём сне, который скоро может воплотиться в реальность.
Лукашенко утверждает, что каждую ночь во сне видит цифру 8 миллионов 200 тысяч, поэтому ожидает, что этот сон станет пророческим по итогам уборочной компании в этом году и именно такое количество зерна будет намолочено в Беларуси.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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