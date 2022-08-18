Лукашенко рассказал о своём сне, который скоро станет вещим

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что во сне увидел итоговую цифру намолота зерна в стране.

В четверг, 18 августа 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе своей рабочей поездки в Гродненскую области рассказал о своём сне, который скоро может воплотиться в реальность.

Лукашенко утверждает, что каждую ночь во сне видит цифру 8 миллионов 200 тысяч, поэтому ожидает, что этот сон станет пророческим по итогам уборочной компании в этом году и именно такое количество зерна будет намолочено в Беларуси.