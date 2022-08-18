Гутерриш обсудил с Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Генсек ООН Гутерриш обсудил с Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре, а также продуктовую сделку по экспорту зерна из Украины.
В четверг, 18 августа 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем во Львове.
Зеленский утверждает, что обсудил с Гутерришем возможности обеспечения радиационной безопасности ввиду непрекращающихся атак на Запорожскую АЭС в Энергодаре, призвав ООН добиться вывода российских войск с территории атомной станции, а также особенности реализации стамбульской продуктовой сделки по вывозу украинского зерна.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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