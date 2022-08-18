Посол Тайваня в США объяснила, чем помогло острову возмущение Китая по поводу визита Пелоси

Представитель Тайваня в Вашингтоне Сяо Би-Ким рассказала в интервью Reuters, что агрессивный военный ответ Китая на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань повысил интерес парламентов других стран к подобным поездкам.

По ее словам, Китай усиливает интерес высокопоставленных чиновников к посещению Тайваня. О желании приехать на остров уже заявили в Германии, Канаде, Великобритании и Японии.

Сяо Би-Ким сказала, что поведение Китая вызывает сочувствие к Тайваню, а также усиливает внимание к ситуации.

На вопрос, будет ли Тайвань приветствовать визит спикера республиканца, если партия возьмет под свой контроль Палату представителей после промежуточных выборов в США, ответила, что Тайвань десятилетиями был открыты для делегаций Конгресса, и это относится к членам любой партии.

Китай, который объявляет Тайвань своей территорией, провел свои крупнейшие в истории военные учения вокруг самоуправляемого острова после визита в начале этого месяца Пелоси.

Пекин также ввел санкции в отношении литовского министра, посетившего Тайвань через несколько дней после поездки Пелоси.

Белый дом заявил, что Китай чрезмерно отреагировал на визит Пелоси, используя его как предлог, чтобы попытаться изменить статус-кво в Тайваньском проливе.

Член канадского парламента от либеральной партии Джуди Сгро сообщила, что делегация страны планирует посетить Тайвань в октябре.