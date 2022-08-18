Звезда "Родубай" Шанель Аян пережила КЖПО в 5 лет

Звезда "Настоящих домохозяек Дубая" Шанель Аян рассказывает о своем травмирующем опыте калечения половых органов в надежде распространить информацию.

В среду Bravolebrity, которая имеет сомалийское и эфиопское происхождение, рассказала, что ее заставили пройти КЖПО, когда ей было всего 5 лет, чтобы оставаться девственницей до брака.

Я выжила, Аян сказала E! Новости после откровенного обсуждения процедуры в эпизоде ее реалити-шоу на этой неделе. “Я чувствовала себя полностью преданной своей культурой и своей семьей. Это просто варварская практика, и она не должна происходить с молодыми девушками.

“Это случилось со мной 35 лет назад, и я так и не оправилась от этого”.

Увечье Аян произошло, когда ее тетя и бабушка привезли ее и ее сестру в неизвестный дом, где мужчина “сшил” их гениталии.