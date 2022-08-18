NYP: заявление Путина о ситуации на Тайване встревожило США

Вашингтон встревожен новым заявлением Путина с критикой в адрес США из-за ситуации на Тайване.

В четверг, 18 августа 2022 года, американская газета-таблоид The New York Post заявила, что критика президента России Владимира Путина в адрес правительства Соединённых Штатов из-за ситуации на Тайване всерьёз озадачило Белый дом.

Обозреватели газеты убеждены, что заявление Путина о том, что поездка представителей высшего руководства США в Тайбэй была частью стратегии по нарушению стабильности в мире и наращивание связей между Москвой и Пекином является тревожным звонком для Вашингтона.