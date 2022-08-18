До запуска ракеты НАСА на Луну осталось меньше двух недель

Инженеры НАСА завершили окончательные испытания системы космического запуска (SLS), подготовив путь для запуска мегалунной ракеты на стартовую площадку.

Агентство готовится к первой попытке запуска миссии Artemis I 29 августа. Резервные попытки запуска могут быть предприняты 2 и 5 сентября.

Artemis I — первый из серии запланированных запусков, направленных на возвращение людей на Луну впервые со времен эры Аполлона.

Основная цель — испытать космический корабль «Орион» и убедиться, что он может безопасно перевозить людей.

Во время миссии Orion совершит путешествие вокруг Луны, прежде чем совершить повторный вход в атмосферу и приводнение на Земле.

Следующий полет в манифесте, Artemis II, запланирован на 2024 год. В этой миссии будут люди, но они не приземлятся на Луну.

Эта привилегия достанется следующей группе астронавтов, в которую войдут первая женщина и цветной человек.

Они отправятся на Луну во время миссии Artemis III, запуск которой запланирован на середину десятилетия.