До запуска ракеты НАСА на Луну осталось меньше двух недель
Инженеры НАСА завершили окончательные испытания системы космического запуска (SLS), подготовив путь для запуска мегалунной ракеты на стартовую площадку.
Агентство готовится к первой попытке запуска миссии Artemis I 29 августа. Резервные попытки запуска могут быть предприняты 2 и 5 сентября.
Artemis I — первый из серии запланированных запусков, направленных на возвращение людей на Луну впервые со времен эры Аполлона.
Основная цель — испытать космический корабль «Орион» и убедиться, что он может безопасно перевозить людей.
Во время миссии Orion совершит путешествие вокруг Луны, прежде чем совершить повторный вход в атмосферу и приводнение на Земле.
Следующий полет в манифесте, Artemis II, запланирован на 2024 год. В этой миссии будут люди, но они не приземлятся на Луну.
Эта привилегия достанется следующей группе астронавтов, в которую войдут первая женщина и цветной человек.
Они отправятся на Луну во время миссии Artemis III, запуск которой запланирован на середину десятилетия.
Опубликовано: Светлана Репина
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