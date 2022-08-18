США и Тайвань начинают новые торговые переговоры, несмотря на претензии Китая

Соединенные Штаты и Тайвань договорились начать торговые переговоры в рамках новой инициативы по достижению соглашений с экономически значимыми результатами.

Вашингтон и Тайбэй обнародовали двустороннюю инициативу по торговле всего через несколько дней после того, как администрация Байдена исключила остров из своего ориентированного на Азию экономического плана, призванного противостоять растущему влиянию Китая.

Офис торгового представителя США заявил, что обе стороны достигли консенсуса по переговорному мандату, и ожидается, что первый раунд переговоров состоится в начале этой осени.

Заместитель торгового представителя США Сара Бьянки заявила, что стороны планируют придерживаться амбициозного графика, а переговорный мандат охватывает 11 торговых областей.

Главный торговый переговорщик Тайваня Джон Дэн сказал репортерам в Тайбэе, что он надеется, что переговоры могут начаться в следующем месяце и что однажды это может привести к заключению соглашения о свободной торговле, которого остров давно добивался от США.

Сообщается, что США и Тайвань разработали надежную повестку дня для переговоров по таким вопросам, как упрощение процедур торговли, передовая практика регулирования и устранение дискриминационных барьеров в торговле.

Дэн сказал, что одной из тем будет экономическое принуждение Китая. Это касается блокирования торговли со странами, с которыми он находится в споре.

Представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил журналистам в Пекине, что Китай выступает против того, чтобы какая-либо страна подписывала официальные торговые соглашения с Тайванем, и призвал США прекратить взаимодействие с островом.