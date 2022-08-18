Встреча Эрдогана, Гутерриша и Зеленского завершилась во Львове
Во Львове завершились трёхсторонние переговоры Эрдогана, Гутерриша и Зеленского.
в четверг, 18 августа 2022 года, турецкий новостной портал Haberturk заявил, что спустя всего сорок минут во Львове завершилась встреча президентов Турции Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.
Отмечается, что политики обсуждали экспорт украинских зерновых культур, а также многочисленные факты обстрелов украинской стороной территории Запорожской АЭС в Энергодаре ДНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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