Встреча Эрдогана, Гутерриша и Зеленского завершилась во Львове

Во Львове завершились трёхсторонние переговоры Эрдогана, Гутерриша и Зеленского.

в четверг, 18 августа 2022 года, турецкий новостной портал Haberturk заявил, что спустя всего сорок минут во Львове завершилась встреча президентов Турции Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

Отмечается, что политики обсуждали экспорт украинских зерновых культур, а также многочисленные факты обстрелов украинской стороной территории Запорожской АЭС в Энергодаре ДНР.