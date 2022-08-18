Встреча Эрдогана, Гутерриша и Зеленского завершилась во Львове

Во Львове завершились трёхсторонние переговоры Эрдогана, Гутерриша и Зеленского.

в четверг, 18 августа 2022 года, турецкий новостной портал Haberturk заявил, что спустя всего сорок минут во Львове завершилась встреча президентов Турции Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

Отмечается, что политики обсуждали экспорт украинских зерновых культур, а также многочисленные факты обстрелов украинской стороной территории Запорожской АЭС в Энергодаре ДНР.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 