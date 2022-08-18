Блогер Даня Милохин попал в психбольницу

Молодой человек рано стал зарабатывать, и теперь живет в роскоши, но острых впечатлений, по всей видимости, ему все равно не хватает.

Всего несколько лет назад Даня Милохин из воспитанника детдома превратился в кумира миллионов подростков. Юноша ни в чем себе не отказывает, живет в роскоши, но похоже, что острых ощущений ему не хватает.

Молодой человек регулярно устраивает провокации: то он появляется на красных дорожках в женских платьях, то учится фигурному катанию. На этот раз блогер попал в московскую психиатрическую лечебницу, сообщает Экспресс газета.

«Попали в заброшенную психбольницу», - с восторгом сообщил Милохин в своем Telegram-канале.

Накануне вечером певец и его приятель на электросамокатах отправились на заброшенную стройплощадку в одном из районов Москвы. Парни перепрыгнули через забор и оказались напротив большого недостроенного здания, которое якобы должно в будущем стать клиникой для пациентов с расстройствами психики.

Милохин включил камеру смартфона на подходе к зданию. Даня решил показывать подписчикам все, что произойдет с ним на территории заброшенной больницы, в прямом эфире.

Мнения комментаторов разделились. Одни радовались, что сумели вместе с кумиром «прогуляться» по жутким комнатам и коридорам, другие заявили, что блогеру пора уже обратиться в действующую психбольницу.

Сам он на резкую критику не отреагировал: Милохин далеко не в первый раз оказывается в центре противоречивых сюжетов.