Девочка пяти лет умерла в детском саду: происшествие случилось на прогулке

Детей вывели гулять, и девочка решила покататься на самокате. Налетев на кочку, она упала и скончалась от полученной травмы. Приехавшие врачи пытались помочь, но спасти ребенка так и не удалось.

Инцидент произошел в детском саду №280 г. Новосибирска. За жизнь девочки боролась выездная реанимационная бригада, откачивали малышку около 10 минут, но безрезультатно.

Отец узнал о происшествии от жены и сразу приехал с работы в детский сад. Там уже работали врачи реанимации.

Мужчина обвиняет руководство сада в том, что асфальтовое покрытие на территории учреждения было не приспособлено для катания на самокате.

Работники детского сада пока не давали никаких комментариев о произошедшем.

Министерство образования Новосибирской области: