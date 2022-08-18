Девочка пяти лет умерла в детском саду: происшествие случилось на прогулке
Детей вывели гулять, и девочка решила покататься на самокате. Налетев на кочку, она упала и скончалась от полученной травмы. Приехавшие врачи пытались помочь, но спасти ребенка так и не удалось.
Инцидент произошел в детском саду №280 г. Новосибирска. За жизнь девочки боролась выездная реанимационная бригада, откачивали малышку около 10 минут, но безрезультатно.
Отец узнал о происшествии от жены и сразу приехал с работы в детский сад. Там уже работали врачи реанимации.
Мужчина обвиняет руководство сада в том, что асфальтовое покрытие на территории учреждения было не приспособлено для катания на самокате.
Работники детского сада пока не давали никаких комментариев о произошедшем.
Министерство образования Новосибирской области:
"По факту смерти несовершеннолетней 2017 года рождения в МБОУ ДОУ № 280 г. Новосибирска во время прогулки департаментом образования мэрии города Новосибирска создана комиссия, сегодня представители министерства образования Новосибирской области совместно с комиссией департамента образования мэрии города Новосибирска выехали на место происшествия. Ведется педагогическое расследование, по результатам позже будет представлена информация по фактам случившегося."
Опубликовано: Храмова Оксана
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