Девочка пяти лет умерла в детском саду: происшествие случилось на прогулке

Детей вывели гулять, и девочка решила покататься на самокате. Налетев на кочку, она упала и скончалась от полученной травмы. Приехавшие врачи пытались помочь, но спасти ребенка так и не удалось.

Инцидент произошел в детском саду №280 г. Новосибирска. За жизнь девочки боролась выездная реанимационная бригада, откачивали малышку около 10 минут, но безрезультатно.

Отец узнал о происшествии от жены и сразу приехал с работы в детский сад. Там уже работали врачи реанимации.

Мужчина обвиняет руководство сада в том, что асфальтовое покрытие на территории учреждения было не приспособлено для катания на самокате.

Работники детского сада пока не давали никаких комментариев о произошедшем.

Министерство образования Новосибирской области:

"По факту смерти несовершеннолетней 2017 года рождения в МБОУ ДОУ № 280 г. Новосибирска во время прогулки департаментом образования мэрии города Новосибирска создана комиссия, сегодня представители министерства образования Новосибирской области совместно с комиссией департамента образования мэрии города Новосибирска выехали на место происшествия. Ведется педагогическое расследование, по результатам позже будет представлена информация по фактам случившегося."

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 





 

 

 

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