Эмили Ратаковски и Брэд Питт: правда или всё-таки слухи

По слухам, Брэд Питт и Эмили Ратайковски сблизились – мы выясняем, откуда берутся эти слухи и что с ними связано.

11 Августа 2022 года реальный аккаунт Леди Уистлдаун опубликовал “DeuxMoi” на Reddit, что Эмили Ратайковски и Брэд Питт были замечены на нескольких свиданиях.

Слух начал распространяться в Instagram, когда DeuxMoi опубликовал в своей истории, что Брэд Питт в последнее время обедает с моделью, чей развод чаще появлялся в СМИ в последние недели.

Затем последовало более подробное сообщение на Reddit, в котором объясняется, что они встречаются в гламурном парижском ресторане в отдельной комнате встретились за ужином – и там тоже должны были провести вместе несколько часов.

Ни Брэд Питт, ни Эмили Ратайковски не комментировали слухи – ни фотографии, ни официальные источники по этому вопросу еще не появились.