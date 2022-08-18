Эмили Ратаковски и Брэд Питт: правда или всё-таки слухи

По слухам, Брэд Питт и Эмили Ратайковски сблизились – мы выясняем, откуда берутся эти слухи и что с ними связано.

11 Августа 2022 года реальный аккаунт Леди Уистлдаун опубликовал “DeuxMoi” на Reddit, что Эмили Ратайковски и Брэд Питт были замечены на нескольких свиданиях. 

Слух начал распространяться в Instagram, когда DeuxMoi опубликовал в своей истории, что Брэд Питт в последнее время обедает с моделью, чей развод чаще появлялся в СМИ в последние недели. 

Затем последовало более подробное сообщение на Reddit, в котором объясняется, что они встречаются в гламурном парижском ресторане в отдельной комнате встретились за ужином – и там тоже должны были провести вместе несколько часов. 

Ни Брэд Питт, ни Эмили Ратайковски не комментировали слухи – ни фотографии, ни официальные источники по этому вопросу еще не появились. 

Опубликовано: Ангелина Крент

 

 





 

 

 

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