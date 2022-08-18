Китай делает выбор в пользу американской нефти вместо российской
По данным Vortexa, импорт американской нефти в Китай вырос в июле до самого высокого уровня за 18 месяцев, поскольку страна отказалась от российской нефти.
Компания данных по сырьевым товарам сообщила, что в июле суда в США загружали около 330 000 баррелей нефти в день, направлявшуюся в Китай, по сравнению с 60 000 баррелей в день в предыдущие два месяца.
Грузы предназначались для нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих государственному нефтяному гиганту Sinopec, который запасается сырой нефтью в ожидании роста спроса осенью.
В то же время Китай сократил импорт из России. В июле Sinopec приняла только три груза с Дальнего Востока России после загрузки около 14 в мае и июне.
Поскольку западные покупатели избегают российской нефти, Китай и Индия увеличили свои закупки, помогая России сохранять добычу на прежнем уровне.
Аналитики Vortexa считают, что в августе в Китае сохранится высокий спрос на американскую нефть. При этом они отметили, что импорт из России тоже набирает обороты.
Нефть марки WTI, также называемая американской нефтью, в последнее время стала более привлекательной для покупателей, поскольку она стала значительно дешевле, чем нефть марки Brent, являющаяся международным эталоном.
Цены на нефть резко упали в последние недели, поскольку усилились опасения, что мир движется к рецессии, и трейдеры делают ставки на то, что спрос на энергоносители упадет.
Опубликовано: Светлана Репина
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