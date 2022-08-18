Звезда "Доктора Кто" Перл Мэкки празднует помолвку с подругой
Перл Мэкки, наиболее известная по роли в "Докторе Кто", поделилась некоторыми снимками своей эпической помолвки с будущей женой Камом Чокаром, настаивая на том, что чувствует себя "официально признанной лесбиянкой".
Звезда сериала "Доктор Кто" Перл Мэкки стильно отпраздновала свою помолвку с подругой Кам Чокар в минувшие выходные, спустя семь месяцев после того, как она задала самый важный вопрос.
На этой неделе Пил вышла в социальные сети, чтобы поделиться некоторыми снимками эпической помолвки пары, поскольку она настаивала на том, что чувствует себя "официально однополой" после wild party.
Рядом с изображением актриса написала: "Официально признана ГЕЕМ. Суббота, наверное, была моим самым любимым днем в жизни. Я и не знал, что день может быть наполнен таким количеством любви, дружбы, веселья, хорошей еды и красивых людей.
Опубликовано: Ангелина Крент
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