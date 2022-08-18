Запрет Эстонии на выдачу виз обеспокоил россиян

Эстония на этой неделе закроет свою границу для более чем 50 000 россиян с ранее выданными визами. Она станет первой страной в Евросоюзе, решившейся на такой шаг.

Это затруднит въезд в ЕС для простых россиян. Поскольку европейское воздушное пространство закрыто для россиян, многие путешествуют через приграничные страны Балтии и Финляндию, чтобы летать в другие части Европы по шенгенским визам.

Запрет был введен всего через четыре дня после того, как президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал страны ЕС запретить визы для граждан России, чтобы блок не превратился в «супермаркет», открытый для всех, у кого есть средства для входа.

Зеленский сказал, что его предложение не распространяется на россиян, которым нужна помощь из-за того, что они рискуют своей свободой или жизнью, сопротивляясь политике Владимира Путина.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна вводит санкции на все шенгенские визы, выданные на данный момент.

Исключения будут сделаны только для некоторых гуманитарных и семейных случаев. Ежедневно в Эстонию въезжает около 2500 россиян, примерно половина из них по шенгенским визам.

Тем временем министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что Финляндия сократит количество виз, выдаваемых россиянам, до 10% с 1 сентября.

Хаависто сказал, что это решение было принято, когда поток российских туристов начал использовать Финляндию и ее аэропорт Хельсинки-Вантаа в качестве ворот к европейским направлениям отдыха.