Премьер-министр Финляндии весело танцевала на частной вечеринке, а видео слили в сеть
На видео, размещенном в социальной сети, шесть человек танцуют и имитируют песню перед камерой. Среди них 36-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин.
В том же сюжете показано, что она стоит на коленях на танцполе, закинув руки за голову, и танцует, имитируя песню.
Пользователи заподозрили, что на вечеринке Санна Марин употребляла не только алкоголь, но и наркотики. Ей пришлось прокомментировать ситуацию.
Санна Марин сказала, что провела вечер с друзьями, и это была достаточно дикая тусовка. Она рассказала, что танцевала и пела, но утверждает, что не принимала никаких наркотиков.
Премьер подчеркивает, что не сделала ничего плохого, но разочарована, что видео с частной вечеринки стало достоянием общественности.
Пока неясно, когда проходила вечеринка, на которой, как сообщается, присутствовали Илмари Нурминен, член парламента от Социал-демократической партии Марина, и финская певица Альма.
Марин, которая в декабре 2019 года стала самым молодым премьер-министром Финляндии, сказала, что проводит свободное время с друзьями, как и все ее ровесники, и что она намерена оставаться таким же человеком, как и раньше.
В июле Марин посетила популярный финский рок-фестиваль. В декабре она принесла публичные извинения за то, что ходила по клубам до 4 утра без рабочего телефона, поэтому ее не проинформировали о том, что она была в тесном контакте с человеком, инфицированным COVID-19.
Опубликовано: Светлана Репина
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