МИД РФ: столкновение России с силами коллективного Запада вполне реально
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Россия не заинтересована в эскалации конфликта. Однако из-за поставок вооружений для Украины, прямое столкновение с западными странами вполне вероятно.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев подчеркнул, что Россия не заинтересована в прямом столкновении со странами североатлантического альянса (НАТО).
"Вооруженные силы России оснащены самым современным вооружением, в том числе ядерным. Мы продолжаем реализовывать цели и задачи, поставленные главой государства в рамках СВО на Украине. При этом Россия действует ответственно и не желает прямого столкновения с НАТО", — заявил чиновник.
Нечаев подчеркнул, что Россия никогда не угрожала применением ядерного оружия, но из-за снабжения "киевского режима", вероятность столкновения с силами коллективного Запада вполне реальна.
Опубликовано: Максим Алексеев
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