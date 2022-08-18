В Вашингтоне найден мертвым известный банкир, который поддерживал российскую оппозицию

В Вашингтоне найден мертвым известный инвестиционный банкир Дэн Раппопорт. Он поддерживал российскую оппозицию и выступал против действующих властей РФ.

52-летний Дэн Рапопорт был найден мертвым в воскресенье вечером перед роскошным многоквартирным домом. Его доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

При себе у него было 2620 долларов наличными и водительские права. Расследование еще продолжается, причина смерти пока не установлена.

Его жена Алена Рапопорт сообщила информационного агентству РБК, что они жили на Украине. После начала боевых действий Рапопорт эвакуировал родных из Киева, а сам вернулся туда. После этого семья должна была воссоединиться в США.

Алена утверждает, что Дэн не оставлял предсмертной записки и не совершал самоубийство, опровергая информацию об этом в СМИ.

Рапопорт работал в нескольких российских финансовых учреждениях в конце 90-х и начале 2000-х годов, прежде чем открыть знаменитый Soho Rooms в Москве в 2007 году.

Рапопорт поддерживал оппозицию и Алексея Навального. В 2012 году он покинул Россию и несколько лет жил в округе Колумбия, а потом продал свой дом Иванке Трамп и Джареду Кушнеру.

В 2016 году он переехал на Украину, занимался политикой, осуждая позицию России. Последний свой пост в Facebook он опубликовал за 3 дня до смерти.