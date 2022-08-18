Турция окажет содействие Украине в восстановлении разрушенной инфраструктуре и ее застройке

Анкара и Киев подписали соглашение о застройке разрушенной инфраструктуры. Власти Украины оценили ущерб в 750 миллиардов долларов.

Телеканал Haber рассказал, что Киев и Анкара согласовали план взаимодействия по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Подписи под договором поставили министр торговли Турции Мехмед Муш и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Соглашение предусматривает создание совместной Целевой группы, которая будет координировать социальные и экономические проекты по восстановлению Украины.

Договор был подписан в дворце Потоцких во Львове. На церемонии присутствовали Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган.