Турция окажет содействие Украине в восстановлении разрушенной инфраструктуре и ее застройке
Анкара и Киев подписали соглашение о застройке разрушенной инфраструктуры. Власти Украины оценили ущерб в 750 миллиардов долларов.
Телеканал Haber рассказал, что Киев и Анкара согласовали план взаимодействия по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Подписи под договором поставили министр торговли Турции Мехмед Муш и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Соглашение предусматривает создание совместной Целевой группы, которая будет координировать социальные и экономические проекты по восстановлению Украины.
Договор был подписан в дворце Потоцких во Львове. На церемонии присутствовали Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган.
Опубликовано: Максим Алексеев
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