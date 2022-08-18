Самый крупный в Словакии завод по алюминия Slovalco объявил об остановке производства
Причина — резко возросшая стоимость электроэнергии. Руководство завода пришло к выводу что по причине высоких цен на электричество производство алюминия на данный момент экономически нецелесообразно.
Остановка предприятия коснется 300 сотрудников завода и более 1000 работников смежных компаний.
Slovalco является ключевым поставщиком не только для внутреннего рынка, но и для большинства стран Европы.
Закрытие предприятия приведет к тому, что Евросоюз будет вынужден покупать алюминий в России и Китае.
Цены на электроэнергию растут в Европе вслед за ценой на газ, на котором работает большинство ТЭС Евросоюза.
Цена на электричество выросла в Германии в августе в 6 раз, а в Англии — в семь.
Опубликовано: Храмова Оксана
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