Диетолог Саманта Бош назвала лучшие и худшие белки для похудения

Без достаточного количества белка в рационе практически невозможно добиться устойчивого похудения.

Белок обеспечивает чувство сытости на длительное время, снижает уровень гормонов голода, помогает сжигать больше калорий и наращивать мышечную массу. Но не все белки одинаково полезны.

Одним из лучших белков для похудения диетолог Саманта Бош называет лосось. Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами. Исследования подтверждают, что включение лосося в диету ускоряет похудение.

Чечевица является хорошим источником белка и многих других полезных веществ, включая витамины.

Из чечевицы организм получает клетчатку, антиоксиданты, она способствует похудению даже без ограничения калорийности пищи.

Грецкие орехи снижают риск ожирения и предотвращает отложение жира. Они дают чувство сытости и помогают похудеть надолго.

Худшим источником белка считается колбаса. Это ультрапереработанный продукт, который содержит насыщенные жиры и способствует набору веса.

Сладкие протеиновые батончики – тоже не лучший выбор. В них содержатся сахар, жир и натрий, они очень калорийные.