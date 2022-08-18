Диетолог Саманта Бош назвала лучшие и худшие белки для похудения
Без достаточного количества белка в рационе практически невозможно добиться устойчивого похудения.
Белок обеспечивает чувство сытости на длительное время, снижает уровень гормонов голода, помогает сжигать больше калорий и наращивать мышечную массу. Но не все белки одинаково полезны.
Одним из лучших белков для похудения диетолог Саманта Бош называет лосось. Эта рыба богата омега-3 жирными кислотами. Исследования подтверждают, что включение лосося в диету ускоряет похудение.
Чечевица является хорошим источником белка и многих других полезных веществ, включая витамины.
Из чечевицы организм получает клетчатку, антиоксиданты, она способствует похудению даже без ограничения калорийности пищи.
Грецкие орехи снижают риск ожирения и предотвращает отложение жира. Они дают чувство сытости и помогают похудеть надолго.
Худшим источником белка считается колбаса. Это ультрапереработанный продукт, который содержит насыщенные жиры и способствует набору веса.
Сладкие протеиновые батончики – тоже не лучший выбор. В них содержатся сахар, жир и натрий, они очень калорийные.
Опубликовано: Светлана Репина
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