Эрдоган намерен проинформировать Путина об итогах своего разговора с Зеленским

Президент Турции Раджеп Эрдоган провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган сегодня, 18 августа, побывал во Львове и лично встретился там с Владимиром Зеленским.

Там главы государств обсудили ситуацию в стране, а также уделили особое внимание вопросу вывоза зерна с территории Украины.

Как стало известно спустя некоторое время после окончания переговоров, Эрдоган намерен раскрыть их подробности президенту России Владимиру Путину.

Также турецкий президент выразил готовность стать посредником в вопросе обмена военнопленными между Россией и Украиной.