Эрдоган намерен проинформировать Путина об итогах своего разговора с Зеленским
Президент Турции Раджеп Эрдоган провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган сегодня, 18 августа, побывал во Львове и лично встретился там с Владимиром Зеленским.
Там главы государств обсудили ситуацию в стране, а также уделили особое внимание вопросу вывоза зерна с территории Украины.
Как стало известно спустя некоторое время после окончания переговоров, Эрдоган намерен раскрыть их подробности президенту России Владимиру Путину.
Также турецкий президент выразил готовность стать посредником в вопросе обмена военнопленными между Россией и Украиной.
Опубликовано: Николай Скира
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