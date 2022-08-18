Эрдоган намерен проинформировать Путина об итогах своего разговора с Зеленским

Президент Турции Раджеп Эрдоган провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган сегодня, 18 августа, побывал во Львове и лично встретился там с Владимиром Зеленским.

Там главы государств обсудили ситуацию в стране, а также уделили особое внимание вопросу вывоза зерна с территории Украины.

Как стало известно спустя некоторое время после окончания переговоров, Эрдоган намерен раскрыть их подробности президенту России Владимиру Путину.

Также турецкий президент выразил готовность стать посредником в вопросе обмена военнопленными между Россией и Украиной.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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