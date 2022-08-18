Губернатор Белогородской области Гладков сообщил о взрыве на складе боеприпасов
В Белогородской области Российской Федерации произошел взрыв на складе боеприпасов.
В районе села Тимоново Валуйского городского округа Белогородской области России загорелся склад с боеприпасами.
По сообщению информационного агентства ТАСС, на данный момент пострадавших или погибших нет.
"Склад с боеприпасами загорелся в четверг в районе села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области, пострадавших и жертв нет", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Белогордской области Гладкова, на данный момент производится эвакуация населения близлежащих населенных пунктов.
Опубликовано: Николай Скира
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