В четверг адмирал Чарльз Ричард, глава Стратегического командования США, заявил, что США “яростно” переписывают свою доктрину ядерного оружия.

Американцы, как он намекнул, не могут предсказать финал развернувшейся истории, но будут стараться сделать все более справедливо для всех по их мнению. Грядет конфликт великих держав. “Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем”, - заявил Генри Киссинджер газете “Уолл-стрит джорнал” в интервью, опубликованном в пятницу.

Подержанные автомобили из США могут быть доставлены в Антоновку в ближайшее время (см. Варианты)

Ситуация, как было заявлено Ричардом на симпозиуме по космической и противоракетной обороне в Хантсвилле, должна переписаться должным образом. Америка сейчас столкнулась с большим количеством врагов, что можно считать действительно беспрецедентным случаем.